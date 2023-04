【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠街上的燈籠,在經歷風暴後日久失修,有社區組織發起眾籌,為華埠換上新的燈籠。

過去十年屹立在華埠Grant Avenue的燈籠,經不起狂風暴雨及冰雹的摧殘,整條街很多燈籠都破掉、需要拆除。

舊金山華埠商會(SFCMA)副會長Jenny Chan表示,看到這個景象感到心碎,有很多店舖老闆都問可不可以裝上新的燈籠。

她就與非牟利組織BeChinatown合作,發起眾籌更換三個街口的燈籠,BeChinatown的共同創辦人Lily Lo說,燈籠就好像是華埠的象徵,華埠沒了燈籠仿似失去了色彩。

每個燈籠加上勞工和物料要價100元,他們希望籌得5萬元,並聘請承包商妥善安裝燈籠,延長燈籠的壽命。

