【灣區新聞】大多數受訪者指聖荷西租金管制條例未能保護租客（視頻）

針對聖荷西的租金管制條例,一項新的調查發現,大多數租客表示租管條例並不能保護租客。

在現有的條例下,聖荷西的出租公寓,要是在1979年9月7日之前建成的話,每年的租金不能夠上漲超過5%。

顧問公司RSG在3月開始向兩百個租客和房東做的調查發現,聖荷西五項租金管制條例中,有64%的租客表示,這些條例保護不了租客,有租客權益人士表示,許多房東自動的每年加租5%,但是人們的工作薪資卻沒有增加5%。

根據出租平台Zumper的數據,聖荷西一個睡房的單位,在3月的統計,每個月的租金是2,585元,是全國租金最高的地方之一,過去的調查也已經發現,租客對昂貴的租金不滿,但是也有租客表示,把租金的提高幅度限制在5%也是有需要的,能夠確保租客付得起房租。

也有租客表示,應該將租金管制擴大到有兩個單位的家庭屋Duplex,和1979年之後的新房子。

房東方面則表示,租金管制使得他們很難賺錢,尤其是維修費用也非常高,市府的租客保護條例也令到他們非常難逼遷有問題的租客,逼遷費用過於昂貴並也費時。

