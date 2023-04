【灣區新聞】Alameda縣地檢官向華裔社區回應Jasper Wu槍擊案被指態度帶歧視（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

Alameda縣地檢官辦公室疑似針對華裔幼童Jasper Wu槍擊事件,向華裔社區致信做出回應,指「某些人不了解基本的法律基礎」,對此,全國亞太裔檢察官協會(NAPIPA)認為地檢官態度帶有歧視,並要求道歉。

華裔的兩歲幼童Jasper Wu,是在2021年11月於東灣奧克蘭880公路上,在一場幫派槍戰中意外被擊中而身亡,三位涉案疑犯已被捕,前任Alameda縣地檢官Nancy O’Malley已向疑犯提出謀殺等控罪。

而現任地檢官Pamela Price則在近日與受害家屬見面,並指該辦公室仍在研擬於法庭上追究哪些指控。

但一封疑似由Price辦公室向華裔社區發出的電郵中,寫道許多人士正被誤導,關於華裔幼童Jasper Wu的槍擊事件,並有華裔社區人士及媒體持續誤導社會大眾關於地檢官的作為,電郵澄清地檢官目前並沒有下定論。

該電郵也指出,許多人並不了解憲法的基本原則,也就是被告在被證明有罪之前,應假定為無罪。

而這封電郵疑似是回應華裔社區人士對此案件進展的關心,但地檢官的回信是引起全國亞太裔檢察官協會的強烈不滿,北加州分部主席Alexander Adams提出主要兩項抗議。

Adams說:「第一個是她如何致信華人社區作出回應,第二個是她如何處理這個案子。」

Adams指,槍擊事件中,雖然Jasper Wu為華裔,但所有的人民及社區人士都應該關注這宗治安事件,地檢官選擇致信給華裔社區,並還在信中質疑「某些人」對於法律的不了解及誤導,讓NAPIPA覺得不解。

NAPIPA也提出兩項訴求,希望地檢官將執法方向透明化。

Adams說:「當我們要求透明化,我們想了解她將如何處理這個案子,以及她是否有聽取受害者家人的意願。」

另一項訴求就希望Price針對她信中的言論道歉。

Adams說:「當她發表這樣的聲明時,她按種族劃分社區,專門針對華人社區,說我們誤導公眾,並且我們不了解憲法,而貶低華人社區,那是錯誤的,我們希望她承認這個錯誤,並為此道歉。」

Price週四也透過社群媒體發布回應,批評部份人士向她辦公室發出帶有「種族歧視」的信息,她指有些人士因政治因素試圖「分裂我們多元化的社區」。

Price說:「有些人因政治因素,正在利用這個悲劇來分裂我們多元化的社區,我的辦公室收到並針對我個人帶有種族歧視的信息是前所未有的。」

針對Price最新的發言,本台週五嘗試與地檢官辦公室聯絡,但截稿前並未獲得回應,涉及這宗槍擊案的三為疑犯,將在4月19日進行初步聆訊。

