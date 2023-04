【KTSF】

一名5歲女童上週六晚在東灣Fremont市880公路被槍擊,傷重不治,3名懷疑涉案的疑犯被捕。

加州公路巡警局於晚上6時40分接報,指880公路發生槍擊案,警員到場後在880公路南行線發現一輛汽車,車內一對父母表示,5歲女兒被子彈擊中,她被送院後宣告不治。

事發後,警方一度封閉Warm Springs至Dixon Landing Road附近的公路數段進行調查。

據報導,遇害女童當時與父母外出吃晚飯,警方稱,在公路行駛時,有另一輛汽車駛近受害人的汽車向其開槍,其中一枚子彈擊中女童。

