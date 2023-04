【KTSF】

肯塔基州Louisville市中心一間銀行週一發生槍擊案,至少4人死亡,另外至少8人受傷,需要送院救治,涉案槍手已死亡。

Louisville警方透露,有消息指槍手曾在該銀行工作,暫時未知槍手是被在場的警員擊斃,還是吞槍自盡。

至少兩名傷者是警員,傷者中有人傷勢危殆,當中包括一名警員。

