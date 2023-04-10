【全國新聞】加州有州議員提法案設立消費者受害人賠償金（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州有州議員提出法案，設立消費者受害人賠償金，容許州司法部動用這筆錢，為無法索賠的消費者提供金錢上的補償。

加州司法部長Rob Bonta說：「我身為人民的律師，感到很無奈很不忿，雖然贏了官司，但知道我們想維護的消費者不會得到一分錢。」

Bonta指出，不少涉及保護消費者權益的官司，雖然州府勝訴，但被告公司因各種原因，包括資不抵債或申請破產，而令到消費者無法得到賠償。

他舉例說，幾年前牟利學院Corinthian Colleges因廣告不實被法庭判罰，必須賠償8億2千萬元給受虧損的學生，但學校申請破產並清盤，而令學生得不到賠償。

代表南加州聖地牙哥的州眾議員Brian Maienshchein提出AB1366法案，成立「消費詐騙受害人賠償金」（Victims of Consumer Fraud Restitution Fund），由州財政部管理，將每宗官司裡受罰公司付出的罰金存起來，授權州司法部動用這筆錢，為其他官司裡無法索償的受害人提供金錢賠償。

加州眾議員Brian Maienschein說：「這筆錢可以幫助受害人，當違法的公司資不抵債，非法所得的利益應該歸於受害人，而不應留在違法者的銀行戶口裡。」

專門研究消費者法例的猶他大學教授Christopher Peterson解釋，涉及消費者法例的官司，儘管政府代表消費者取得勝訴，但往往出現兩種情況，第一就是政府收到被告公司的罰金，但無法聯繫到應獲得賠償的消費者，另一種情況就是，政府勝訴也知道受害人的資料，但被告公司申請破產，令政府無法取得罰款。

而這兩種情況可以互補，透過設立消費者受害人賠償金，司法部就有資源，為索償不到的消費者提供金錢的補償。

目前紐約州和亞利桑那州都有這種補償金機制，而聯邦也設有民事罰款基金（civil money penalty fund），為消費者提供保障。

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