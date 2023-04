【全國新聞】加州有州議員提法案設立消費者受害人賠償金（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州有州議員提出法案,設立消費者受害人賠償金,容許州司法部動用這筆錢,為無法索賠的消費者提供金錢上的補償。

加州司法部長Rob Bonta說:「我身為人民的律師,感到很無奈很不忿,雖然贏了官司,但知道我們想維護的消費者不會得到一分錢。」

Bonta指出,不少涉及保護消費者權益的官司,雖然州府勝訴,但被告公司因各種原因,包括資不抵債或申請破產,而令到消費者無法得到賠償。

他舉例說,幾年前牟利學院Corinthian Colleges因廣告不實被法庭判罰,必須賠償8億2千萬元給受虧損的學生,但學校申請破產並清盤,而令學生得不到賠償。

代表南加州聖地牙哥的州眾議員Brian Maienshchein提出AB1366法案,成立「消費詐騙受害人賠償金」(Victims of Consumer Fraud Restitution Fund),由州財政部管理,將每宗官司裡受罰公司付出的罰金存起來,授權州司法部動用這筆錢,為其他官司裡無法索償的受害人提供金錢賠償。

加州眾議員Brian Maienschein說:「這筆錢可以幫助受害人,當違法的公司資不抵債,非法所得的利益應該歸於受害人,而不應留在違法者的銀行戶口裡。」

專門研究消費者法例的猶他大學教授Christopher Peterson解釋,涉及消費者法例的官司,儘管政府代表消費者取得勝訴,但往往出現兩種情況,第一就是政府收到被告公司的罰金,但無法聯繫到應獲得賠償的消費者,另一種情況就是,政府勝訴也知道受害人的資料,但被告公司申請破產,令政府無法取得罰款。

而這兩種情況可以互補,透過設立消費者受害人賠償金,司法部就有資源,為索償不到的消費者提供金錢的補償。

目前紐約州和亞利桑那州都有這種補償金機制,而聯邦也設有民事罰款基金(civil money penalty fund),為消費者提供保障。

