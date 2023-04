【娛樂新聞】盧瀚霆與Dear Jane首度合作 將〈Money〉重新編製成Rock版

在推出多首慢歌後,盧瀚霆Anson Lo最新派台歌〈Money〉回歸跳唱的懷抱,更同神徒大玩Money Challenge大跳特跳,但最近他特別邀請了Dear Jane合唱這歌,曲風一轉變成了Rock爆版本,驚喜滿分。

對於Dear Jane來說,他們都十分開心可以與Anson Lo有這次的合作,讓他們可以大玩久違的Band Sound。Tim道:「多謝阿Lo邀請我哋一齊去玩呢隻歌,亦都俾到好好原因我哋去放肆一下,玩返Rock N’ Roll,因為近排出歌都少掂Rock嘢,今次係好好Excuse(理由)!」對於〈Money〉完全改頭換面,Anson Lo聽過後都感到十分興奮,他說:「自己未出過Band sound嘅歌,今次都算係滿足自己,仲可以有搖滾式咆哮。」Anson Lo向來在台上多作跳唱演出,今次為這個Rock版〈Money〉不僅以Band仔造型示人,就連台風都Rock爆,Tim見識過後坦言:「平時大家喺鏡頭前見到AL係跳舞,但今次完完全全以唔同嘅肢體語言玩呢隻歌,見到佢Enjoy,我都好開心!」

對於首度合作,Dear Jane與Anson Lo都有很深的感受,其中Howie說:「一直以來大家一講到阿Lo 就會諗起跳唱,但今次同我哋玩Band Sound完全Carry到!聽錄音已經覺得好正,而今日只係拍攝Video,但就有上台玩Live嘅興奮同感覺。」Nice也和應道:「好有潛質做Band仔,係被跳舞耽誤嘅Band仔,玩Live一齊玩啦!」Tim搞笑表示:「你聽到我哋咁講,係咪會話Tim可以跳下舞?但認真講,當初認識阿Lo,已經有一種魅力,跳舞好鬼勁,但唔係跳到啲step好勁,而係有一種好自然內在散發出嚟嘅Charm,呢樣係我好欣賞。」Jackal經過今次合作後,則表示: 「期待下一次阿Lo唱Band Sound編製嘅慢歌,唔知又會係點呢?」

聽到Dear Jane四子對自己的想法後,Anson Lo不禁道:「大家推到咁高,我都唔知講咩好。呢個係我人生嘅榮幸,可以同Dear Jane合作。琴晚同屋企人講大家係超級興奮,因為我家姐係你哋Fans,一聽到竟然反問我話竟然可以同到你哋合作!今次真係冇想像過可以做到嘅嘢,所以好多謝你哋! Dear Jane係一隊好多元化嘅樂隊,Band Sound、慢歌、抒情歌,林林種種都能感動人心,係好Iconic嘅Band。」

