【全國新聞】德州法官下令禁用獲FDA核准的墮胎藥

【KTSF 梁展穎報導】

德州一名聯邦法官上週五下令暫時中止使用一種已經獲得聯邦食物及藥物管理局(FDA)批准的常用墮胎藥,但同一日,華盛頓州一個聯邦法官就裁定,FDA必須在多個州讓墮胎藥繼續供應給民眾,兩個互相矛盾的裁決,令人無所適從,聯邦司法部表示有計劃提出上訴。

墮胎藥Mifepristone已經普遍應用了超過20年,這隻藥用在懷孕頭十個星期內令孕婦流產,但德州一個聯邦法官日前裁定,FDA批准這種藥是違反聯邦Sub Part H法例,該法例容許加快批准某些治療嚴重疾病的藥物,法官認為FDA錯誤應用該法例。

提出訴訟的反墮胎陣營指,墮胎藥是危險的藥物,FDA不應批准使用,法官暫停該墮胎藥的應用,並給予聯邦政府7日時間提出上訴。

聯邦司法部表示會上訴,強調當年FDA的專家認定Mifepristone是安全有效的,而FDA也指出,當年的批准是基於全面的科學數據評估,檢討了三次臨床試驗,參與的孕婦超過2500人。

家計會指,德州法官的裁決令人憤怒,會威脅FDA在公共衛生系統中的作用。

家計會也指出,目前該墮胎藥仍然可以買得到,拜登總統就批評德州法官這項裁定剝奪婦女的自由權,預計這宗官司會打到聯邦最高法院。

