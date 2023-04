影評：從《畫》中尋找自我

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個在電視節目中,教觀眾畫畫的畫家,如何面對社會變遷。

佛蒙特一個畫家Carl Nargle,在公共廣播服務PBS 電視,多年來教導人們怎樣畫油畫。崇拜他的畫迷,從攝影棚中的許多女助理,到老人院,都希望當他畫畫的靈感。但是他主要畫的也還是州內的一座山。電視台因為要提高收視率,要Carl 多錄一個小時的節目。在他拒絕後,公司請來一個年輕畫家Ambrosia。她卻在一個小時的節目時間,畫兩幅畫,主題也多元化。在極短的時間內,也成了電視台的新寵兒。

Carl 在這時候感覺失寵。質問自己為什麼在事業和戀愛方面,都沒有令他感覺驕傲的。長期為他垂青的節目總監Katherine,也逐漸疏離。Carl 是否能在中年找到快樂?

飾演畫家的喜劇演員Owen Wilson,作品一般商業味道濃。在這部帶有些許幽默的劇情片中,帶悄悄話的說話方式和速度,可以叫人感覺不耐煩,也質問他的畫迷哪裡來。

感覺像是上世紀80年代的造型,將大家帶進當時,還可以被人接受的畫家和同事發生關係的情節。在今天的社會環境應該會比較難被接受。

或許也是畫家在電影說話的速度慢,整部戲也感覺像是慢動作進行。似乎要道出,要人們聽自己內心的聲音,和珍惜身邊關心自己的人。這也感覺是個老舊的意念,並不是說,這些忠告已經不合時宜。而是從這部電影中,難給予人們這樣的領悟。

《畫 Paint》將人們帶入復古情懷。滿分五分中得三分,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.paint.movie/

