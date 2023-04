影評：《超級瑪利歐兄弟大電影》找來新遊戲迷

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

北美本週電影票房冠軍,是一部改編自電子遊戲的動畫片。

在紐約布魯克林的一對兄弟Mario 和Luigi,將積蓄花在製作一個電視廣告,意圖將兩人新成立的管道公司上軌。正當鄰里的水管爆裂,導致嚴重淹水,兄弟倆想藉機會幫助城市解決問題,也提高自己的知名度。怎知道卻被吸入一個幻想國度中。弟弟Luigi 被囚禁。哥哥Mario 所在的蘑菇王國,必須找來那裡的桃子公主來幫他。

這個不需要人拯救的公主,也還幫助Mario 學習如何運用這國度中,能夠讓自己增加打鬥力量的神秘箱子。這也就是電子遊戲中必須學習和運用的。囚禁Luigi 的烏龜Bowser,要摧毀所有不同國度統治世界,除非桃子公主肯嫁給他。Mario 和公主也就召集蘑菇世界中的所有人,勇敢抗鬥。

上世紀末成長的觀眾,應該會對Super Mario Bros. 遊戲熟悉。30年前,好萊塢已經拍了一部真人演出版本,但當時沒有獲得好評。30年後的今天,由法國動畫公司 Illumination 製作的這部影片,帶有小小兵Minions 的幽默,而以動畫片形式拍攝。其實也更加容易看到結合遊戲人物必須做出的舉動,參入和多年來不同遊戲版本中的元素,讓新一代的觀眾,也都能夠在觀感上取得興奮。美中不足的是,電影在重新包裝方面,並沒有與時並進,或加入更加原創性的處理方式。所以感覺上也只是看了一部輕鬆之作。

《超級瑪利歐兄弟大電影 The Super Mario Bros. Movie》應該可以說是大朋友和小朋友,都會喜愛的影片。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.thesupermariobros.movie/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“The Super Mario Bros. Movie” Review: Courting new fans with success

“Screening Room” reviews “The Super Mario Bros. Movie”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.thesupermariobros.movie/

Now in theatres