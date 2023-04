【灣區新聞】亞裔婦舊金山駕車期間懷疑有人意圖打劫 慌忙下衝紅燈

【KTSF 尹晉豪報導】

網上有片段顯示,一名亞裔女性司機在停車等待交通燈時,她懷疑自己被人打劫,由於驚恐的關係,她決定衝紅燈,引致路面危險。

根據Asian Crime Report的推文片段顯示,一名亞裔女司機在舊金山(三藩市)Geneva夾Alemany大道停車,從片段可見她旁邊的車,有一名身穿黑衣人從乘客位忽然下車,該名的女司機由於擔心自己會成為搶劫案的受害者,所以決定衝紅燈,從而造成險象環生的這一幕。

ACR Exclusive: Asian female driver in San Francisco is alert at an intersection and runs the red light to avoid getting robbed by thugs. Asian women are targeted daily by racist thugs at red lights and stop signs in this city. Perps described as Black men and the car is Black. pic.twitter.com/j6cvurrSTk

— Asian Crime Report (@activeasian) April 6, 2023