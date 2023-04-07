【財經新聞】美國3月份失業率降至3.5% 非農業職位增幅較2月少

April 7, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF】

聯邦勞工部週五公佈最新就業報告，非農業職位3月份增加23.6萬份，增幅比2月份明顯減少，但貼近市場的預期，反映出招聘放慢但就業市場依然強勁，其中約有3分之1的職位增加是在休閒和款待業，而臨時工是第二大增幅最多。

在過去六個月，每個月平均增加33.4萬份工作，至於全國失業率就降至3.5%，2月份的失業率是3.6%。

勞動力參與率也上升，工人每週平均工作時數略為跌至34.4小時，工人薪金增長按年上升4.2%，按月就上升0.3%。

分析認為，這些就業數據可能不足以紓緩聯儲局加息的壓力，市場預期，下次在5月初的議息會議上，有六成七的機會加息4分之1厘（0.25%），聯儲局上個月也曾經提示，今年內可能會再加息4分之1厘。

也有經濟專家認為，3月份的就業數據是職位增長週期放慢的開始，而申領失業金人數持續攀升，加上最近銀行業出現的震盪，因此不排除職位增長可能放緩。

聯儲局預期，到今年底，失業率將會升至4.5%，這個比例仍然意味著全民就業。

也有經濟專家指出，只有就業情況好，民眾肯消費，經濟就不容易出現衰退，但面對高息環境，企業與個人的借貸成本也相應提高，這個都會影響市道與消費。

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