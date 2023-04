【財經新聞】美國3月份失業率降至3.5% 非農業職位增幅較2月少

【KTSF】

聯邦勞工部週五公佈最新就業報告,非農業職位3月份增加23.6萬份,增幅比2月份明顯減少,但貼近市場的預期,反映出招聘放慢但就業市場依然強勁,其中約有3分之1的職位增加是在休閒和款待業,而臨時工是第二大增幅最多。

在過去六個月,每個月平均增加33.4萬份工作,至於全國失業率就降至3.5%,2月份的失業率是3.6%。

勞動力參與率也上升,工人每週平均工作時數略為跌至34.4小時,工人薪金增長按年上升4.2%,按月就上升0.3%。

分析認為,這些就業數據可能不足以紓緩聯儲局加息的壓力,市場預期,下次在5月初的議息會議上,有六成七的機會加息4分之1厘(0.25%),聯儲局上個月也曾經提示,今年內可能會再加息4分之1厘。

也有經濟專家認為,3月份的就業數據是職位增長週期放慢的開始,而申領失業金人數持續攀升,加上最近銀行業出現的震盪,因此不排除職位增長可能放緩。

聯儲局預期,到今年底,失業率將會升至4.5%,這個比例仍然意味著全民就業。

也有經濟專家指出,只有就業情況好,民眾肯消費,經濟就不容易出現衰退,但面對高息環境,企業與個人的借貸成本也相應提高,這個都會影響市道與消費。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。