【台灣新聞】美方以台灣總統稱呼蔡英文 被視為肯定台灣總統地位

【KTSF 黃侯彬報導】

這次聯邦眾議長麥卡錫與蔡英文會晤,無論是事前的官方通告或現場接待,都以台灣總統稱呼蔡英文,此舉被認為是美國正式肯定台灣總統的身份地位,屬於歷來對台灣領導人的最高規格接待,此外,麥卡錫總結這次蔡麥會的三點結論,首要是對台軍售並準時付運武器,加強各方面的合作,並推廣共同的價值觀,反映美台關係升級,國務院更認為,中國需要有建設性的對台外交政策。

國務院發言人週四對媒體指出,美中有多個溝通渠道,美方承諾保持這些渠道開放,以免發生任何的錯誤計算,因此美方也不斷敦促中方行事要克制,要維持台灣海峽以至印太地區的和平穩定。

普賴斯說:「美中在台灣問題上存在分歧,但我們已處理了這些分歧40多年,台海和平穩定不僅是美國的長期利益,也是全球利益和全球關注的利益,我們與其他國家一樣有持久的利益,在台灣海峽乃至整個印太地區的和平與穩定。」

他說,美國繼續敦促中方停止對台灣施加軍事、外交及經濟壓力,美國認為中方應該從事有建設性的外交,而不應該將蔡英文過境的事情搞作或借題發揮,國務院強調蔡英文過境美國,並不抵觸美國長久以來的政策,之前無論是白宮或國務院,都呼籲中方不要反應過敏。

與此同時,又有一個美國國會議員代表團到訪台灣,由眾議院外交委員會主席Michael McCaul率領的代表團週四抵達台北,展開為期三日的訪問,代表團有另外八名聯邦眾議員。

McCaul說,他們到訪台灣,就是要表明美國支持台灣。

McCaul說:「我認為來台是要向中共發出一個信號:美國支持台灣,我們要讓台灣變得更強硬,我們希望他們犯台要三思。」

McCaul也強調,他們也要表明不受中國的威嚇,他提到收到恐嚇信息,他透露同蔡英文總統會談,會涉及向台灣提供武器系統,令台灣準備強硬應對中國的威脅。

McCaul說:「中方磨刀霍霍,我認為我們將在這裡舉行的會議,對於下一屆領導層來說非常重要,會見蔡英文總統,討論我簽署的武器系統進台灣,讓台灣變硬,做準備,我們有足夠的威懾力,來阻止來自中共的侵略。」

