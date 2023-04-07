【台灣新聞】美方以台灣總統稱呼蔡英文 被視為肯定台灣總統地位

April 7, 2023 新聞, 台灣新聞, 熱點關注
(Twitter / Kevin McCarthy )

【KTSF 黃侯彬報導】

這次聯邦眾議長麥卡錫與蔡英文會晤，無論是事前的官方通告或現場接待，都以台灣總統稱呼蔡英文，此舉被認為是美國正式肯定台灣總統的身份地位，屬於歷來對台灣領導人的最高規格接待，此外，麥卡錫總結這次蔡麥會的三點結論，首要是對台軍售並準時付運武器，加強各方面的合作，並推廣共同的價值觀，反映美台關係升級，國務院更認為，中國需要有建設性的對台外交政策。

國務院發言人週四對媒體指出，美中有多個溝通渠道，美方承諾保持這些渠道開放，以免發生任何的錯誤計算，因此美方也不斷敦促中方行事要克制，要維持台灣海峽以至印太地區的和平穩定。

普賴斯說：「美中在台灣問題上存在分歧，但我們已處理了這些分歧40多年，台海和平穩定不僅是美國的長期利益，也是全球利益和全球關注的利益，我們與其他國家一樣有持久的利益，在台灣海峽乃至整個印太地區的和平與穩定。」

他說，美國繼續敦促中方停止對台灣施加軍事、外交及經濟壓力，美國認為中方應該從事有建設性的外交，而不應該將蔡英文過境的事情搞作或借題發揮，國務院強調蔡英文過境美國，並不抵觸美國長久以來的政策，之前無論是白宮或國務院，都呼籲中方不要反應過敏。

與此同時，又有一個美國國會議員代表團到訪台灣，由眾議院外交委員會主席Michael McCaul率領的代表團週四抵達台北，展開為期三日的訪問，代表團有另外八名聯邦眾議員。

McCaul說，他們到訪台灣，就是要表明美國支持台灣。

McCaul說：「我認為來台是要向中共發出一個信號：美國支持台灣，我們要讓台灣變得更強硬，我們希望他們犯台要三思。」

McCaul也強調，他們也要表明不受中國的威嚇，他提到收到恐嚇信息，他透露同蔡英文總統會談，會涉及向台灣提供武器系統，令台灣準備強硬應對中國的威脅。

McCaul說：「中方磨刀霍霍，我認為我們將在這裡舉行的會議，對於下一屆領導層來說非常重要，會見蔡英文總統，討論我簽署的武器系統進台灣，讓台灣變硬，做準備，我們有足夠的威懾力，來阻止來自中共的侵略。」

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