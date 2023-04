【KTSF 林子皓報導】

台灣總統蔡英文的出訪行程週四正式畫上句點,蔡英文早上最後一個行程,就是與隨團記者座談,暢談這次的出訪心得。

整整十天九夜的行程,蔡英文總統卻說自己不累,因為這趟行程真的值得。

蔡英文細數著這次出訪的點點滴滴,當中當然最歷史性的,依舊是與麥卡錫議長見面的蔡麥會,而蔡英文也再次強調,和美方關係堅定。

不過這次的歷史性出訪,不免拿來跟撞期的前總統馬英九出訪中國來做比較,蔡英文則是回應馬英九在中國所說,一個中國指的是中華民國這種說法,是完全跟不上時代。

然而嚴肅的出訪之餘,蔡英文也難得有機會在洛杉磯和自己的家人相見,蔡英文的輕鬆和自在也難得展現。

至於蔡英文離美前,上百名僑胞還是來到酒店,為她準備盛大的歡送儀式。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。