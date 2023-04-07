【灣區新聞】Bob Lee兇案仍無破案線索 案件震撼科技界

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Bob Lee在舊金山街頭被人用刀砍死，目前仍無兇手線索，他的遇刺也震撼科技界，紛紛在社交媒體表達哀悼。

有人在Bob Lee遇刺的地點放上鮮花，一直以來，科技界不斷對舊金山治安提出警告，認為該市的犯罪和人們對公共安全的恐懼，是造成企業和上班族不願返回市中心的原因。

特斯拉創辦人馬斯克發推文，對Bob Lee身亡感到難過，接著說他認識很多人都被攻擊過，舊金山嚴重的犯罪令人髮指，甚至被抓到後，又立刻被釋放，舊金山有對累犯採取更強硬的動作嗎？

相較於馬斯克嚴厲措辭，大部分的科技界人士在發言時保持了謹慎的態度。

Bob Lee的友人Doug Dalton說：「他有太多可取之處，發生這事令人震撼，他把大家聚集在一起，把科技結合在一起，他是一個很棒的父親，他總是盡量做到最好。」

Bob Lee的父親在臉書表示，Bob是他見過最認真最聰明的人，他永遠留在大家心中。

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