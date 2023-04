【灣區新聞】Bob Lee兇案仍無破案線索 案件震撼科技界

【KTSF】

Bob Lee在舊金山街頭被人用刀砍死,目前仍無兇手線索,他的遇刺也震撼科技界,紛紛在社交媒體表達哀悼。

有人在Bob Lee遇刺的地點放上鮮花,一直以來,科技界不斷對舊金山治安提出警告,認為該市的犯罪和人們對公共安全的恐懼,是造成企業和上班族不願返回市中心的原因。

特斯拉創辦人馬斯克發推文,對Bob Lee身亡感到難過,接著說他認識很多人都被攻擊過,舊金山嚴重的犯罪令人髮指,甚至被抓到後,又立刻被釋放,舊金山有對累犯採取更強硬的動作嗎?

相較於馬斯克嚴厲措辭,大部分的科技界人士在發言時保持了謹慎的態度。

Bob Lee的友人Doug Dalton說:「他有太多可取之處,發生這事令人震撼,他把大家聚集在一起,把科技結合在一起,他是一個很棒的父親,他總是盡量做到最好。」

Bob Lee的父親在臉書表示,Bob是他見過最認真最聰明的人,他永遠留在大家心中。

