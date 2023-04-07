【灣區新聞】華埠散房家庭獲邀參加白宮復活節活動 善心人眾籌捐旅費（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）華埠一個住在散房的4人家庭，獲邀出席白宮的復活節滾彩蛋活動，然而他們根本沒有能力負擔酒店和機票，經華協中心發起眾籌後，籌得8千多元的旅費，在本週末起行到首都華盛頓。

白宮每年都會在全國抽籤，選出一些家庭到首都華盛頓參與節慶活動。

今年其中一個幸運兒，就是舊金山華埠的一個散房家庭。

這個家庭11年前移民到這裡，一家四口一直住在一個一百平方呎的散房單位，母親蘇小平說，得知自己被抽中去白宮的一刻感到很意外，形容發夢都想不到有這個機會。

然而機票和酒店費用高昂，由於短期內要買機票，他們根本負擔不起每張一千多元的機票，蘇小平憶述當時和9歲女兒的對話。

蘇小平說：「女兒就說，什麼？要錢，我問她去不去，她說，但是要錢的，要多少錢？我說，行了，你不用想這麼多，不用擔心，如果可以去的話，不要理會多少錢。」

華協中心日前在GoFundMe發起眾籌，為這個家庭籌得超過8千元，支付一家人的機票和酒店費用，來得及下星期一參加在白宮舉行的復活節滾彩蛋活動。

蔣文思說，可以去旅行覺得開心。

蘇小平說，非常感激捐錢的人，又說可以去首都華盛頓旅行，心情非常興奮。

蘇小平說：「好像昨晚發夢已經去了一樣，即是有點睡不著覺，真是很多謝他們的支持和關心。」

她說不是很清楚首都華盛頓有什麼景點可以去，但聽朋友說那裡有櫻花觀賞，而更重要的是，可以見到總統拜登她感到十分榮幸，她希望總統可以多點關注舊金山華埠的低收入家庭。

蘇小平說：「最好就可以興建多點可負擔房屋，給我們華埠的散房家庭，讓小朋友有個舒適的學習環境。」

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