【灣區新聞】華埠散房家庭獲邀參加白宮復活節活動 善心人眾籌捐旅費（視頻）

舊金山(三藩市)華埠一個住在散房的4人家庭,獲邀出席白宮的復活節滾彩蛋活動,然而他們根本沒有能力負擔酒店和機票,經華協中心發起眾籌後,籌得8千多元的旅費,在本週末起行到首都華盛頓。

白宮每年都會在全國抽籤,選出一些家庭到首都華盛頓參與節慶活動。

今年其中一個幸運兒,就是舊金山華埠的一個散房家庭。

這個家庭11年前移民到這裡,一家四口一直住在一個一百平方呎的散房單位,母親蘇小平說,得知自己被抽中去白宮的一刻感到很意外,形容發夢都想不到有這個機會。

然而機票和酒店費用高昂,由於短期內要買機票,他們根本負擔不起每張一千多元的機票,蘇小平憶述當時和9歲女兒的對話。

蘇小平說:「女兒就說,什麼?要錢,我問她去不去,她說,但是要錢的,要多少錢?我說,行了,你不用想這麼多,不用擔心,如果可以去的話,不要理會多少錢。」

華協中心日前在GoFundMe發起眾籌,為這個家庭籌得超過8千元,支付一家人的機票和酒店費用,來得及下星期一參加在白宮舉行的復活節滾彩蛋活動。

蔣文思說,可以去旅行覺得開心。

蘇小平說,非常感激捐錢的人,又說可以去首都華盛頓旅行,心情非常興奮。

蘇小平說:「好像昨晚發夢已經去了一樣,即是有點睡不著覺,真是很多謝他們的支持和關心。」

她說不是很清楚首都華盛頓有什麼景點可以去,但聽朋友說那裡有櫻花觀賞,而更重要的是,可以見到總統拜登她感到十分榮幸,她希望總統可以多點關注舊金山華埠的低收入家庭。

蘇小平說:「最好就可以興建多點可負擔房屋,給我們華埠的散房家庭,讓小朋友有個舒適的學習環境。」

