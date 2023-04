【灣區新聞】南灣有按摩師性侵顧客被捕 聖荷西發生入室劫案

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Santa Clara縣執法單位近期逮捕多名重罪犯。

事發地點在聖荷西Muller Place 40街區,警方在3月31日上午9點半左右,接報一宗持槍入室搶劫,警方依據受害人提供的描述,在該地區找到並拘留33歲聖荷西居民Rafael Morataya。

疑犯被捕時身上帶有類似槍械的工具,Morataya遭拘捕後,警察也發現他涉及市內其他多宗包括劫車、搶劫、以致命武器襲擊,及試圖引誘未成年少女上車等罪案,他被關進Santa Clara縣監獄。

另外,一名聖荷西按摩師因涉嫌性侵他的兩名女顧客,而遭警方於3月7日逮捕。

一名婦女在7月向警方報案,指她遭73歲按摩師Antonio Zacariz性侵,該按摩師自2015年起在自家中提供按摩服務。

警方調查後發現,有另一名女子也表示遭Zacariz的性侵。

另外在Sunnyvale公共安全部(DPS)獲報,一名重罪犯Anthony Gilbert在其位於Waverly街的住所製造武器和貨幣,並擁有大量槍支及贓車。

Sunnyvale公共安全部門表示,經過幾個月的調查與監視,於4月5日持搜查令進入該住所,查獲到許多步槍、霰彈槍、手槍、榴彈發射器等危險武器,另外還查獲疑似毒品及吸毒吸食器,而住所中找到的車輛中,其中一些證實是贓車。

Gilbert及妻子Melissa Stansberry雙雙被捕,他們都因涉嫌多次違反武器和車輛法規,以及危害兒童安全等罪名,被拘押在Santa Clara縣監獄。

