【國際新聞】Omicron出現新變種病毒株 20多個國家通報病例

April 7, 2023 新聞, 國際新聞, 熱點關注
(NIAID / CC BY 2.0)

【KTSF 梁展穎報導】

世界衛生組織（WHO）緊密地監察一種新的Omicron亞型變種病毒株，到目前為止，有20幾個國家報告有病例。

根據世界衛生組織的數據，美國暫時未有Omicron亞型變種病毒株XBB1-16的病例，不過，市民仍然要加倍注意。

目前XBB1-16在印度是最主要的Covid變種病毒株，已經廣泛流傳了數個月，它像之前的亞型變種病毒株一樣，但是就有多一個變異基因，令到病毒更加容易散播。

上星期全球的每週Covid個案增加一倍，但仍然遠低於疫情的高峰期水平。

基於這種新的Omicron亞型變種病毒株的傳播力強大，已經成為當前全球的頭號關注事項，人體感染XBB1-16病毒株後，出現的症狀包括肌肉酸痛、肚瀉、肚痛、流鼻水和發燒，專家估計每一百宗病例，就有一宗需要留院治療。

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