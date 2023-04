【國際新聞】Omicron出現新變種病毒株 20多個國家通報病例

【KTSF 梁展穎報導】

世界衛生組織(WHO)緊密地監察一種新的Omicron亞型變種病毒株,到目前為止,有20幾個國家報告有病例。

根據世界衛生組織的數據,美國暫時未有Omicron亞型變種病毒株XBB1-16的病例,不過,市民仍然要加倍注意。

目前XBB1-16在印度是最主要的Covid變種病毒株,已經廣泛流傳了數個月,它像之前的亞型變種病毒株一樣,但是就有多一個變異基因,令到病毒更加容易散播。

上星期全球的每週Covid個案增加一倍,但仍然遠低於疫情的高峰期水平。

基於這種新的Omicron亞型變種病毒株的傳播力強大,已經成為當前全球的頭號關注事項,人體感染XBB1-16病毒株後,出現的症狀包括肌肉酸痛、肚瀉、肚痛、流鼻水和發燒,專家估計每一百宗病例,就有一宗需要留院治療。

