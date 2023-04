【KTSF】

針對近日發生的汽車催化轉換器偷竊事件,中半島紅木城警方表示,有歹徒持槍犯案。

紅木城警方透露,在3月21日發生的催化轉換器偷竊事件中,有至少8宗懷疑都涉及同一班三個匪徒犯案,當中一宗案件被閉路電視拍下,其中一人持有一支AK-47攻擊步槍。

警方沒有透露這三人的族裔,但表示,他們開的車應該是一輛2010年之後的Audi汽車。

警方還說,灣區也有其他地方發現有持槍偷竊催化轉換器的歹徒,如果民眾目擊這些人犯案,應該立刻報警,讓警員處理。

