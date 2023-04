【娛樂新聞】陳慧敏推新歌〈十年如一日〉 審視十年光陰 多謝夕爺填詞

人生中,每個十年都是一個重要的里程碑,《超級巨聲2》出身的歌手陳慧敏(慧敏哥),在4月3日34歲生日當天,宣佈推出新歌《十年如一日》,作為慶祝自己出道十週年的生日禮物。

新歌由澤日生作曲、林夕填詞。提到邀請到夕爺填詞,慧敏哥感恩之餘,亦感謝對方能夠「兜巴摑醒自己」;事關慧敏哥過往儘管嘗試在不同範疇中努力,但由於工作性質頗零碎又缺乏資金宣傳,很多時候都只是徒勞而無功,因此,慧敏哥對於新歌歌詞其中一句「十年彷彿一日得我聽到我的聲線」,感受至深,說:「呢首歌係夕爺送畀我,去審視自己過去嘅光陰究竟過成點,老實講,我唔係太滿意過去十年喺樂壇嘅成績,覺得幾停滯不前甚至係原地踏步。夕爺嘅歌詞真係一嘢擊埋嚟,就好似講緊我蹉跎歲月嗰種無力、迷茫感覺,我好感激佢用呢份歌詞,一巴掌去摑醒我,而俾夕爺摑醒我,就算痛,都係覺得抵嘅!」

審視十年歲月,讓慧敏哥更感要活在當下,即使輸足十年,為夢想,仍會選擇繼續賭下去:「呢首歌入面,老實講,有好多可以打動到我嘅歌詞,好似『為昨天賭上明天』、『別要等 被自己討厭』如將我嘅歌唱事業比喻為一場賭博,可能我真係輸咗十年啦,但係我問自己,輸咗十年,繼唔繼續賭落去呢,呢一刻,我決定為我嘅夢想去付上呢個責任,所以呢單嘢我真係連棺材本都攞埋出嚟喇!」

問到過去十年最大的得着,慧敏哥是結識到一班對自己不離不棄的朋友,同時,她亦慶幸去年疫情最嚴重時,自己能夠從澳門返港,認識到現時的合作夥伴,亦因為一班年輕人,讓她知道這個地方,仍有不少人喜歡舞台上的自己。「因為香港呢個地方,香港嘅人冇放棄到我,我先可以喺今日冇放棄到自己,有勇氣去重新出發。」而慧敏哥今年的生日願望,是希望新歌能夠分享給更多朋友知道,並透過這首歌的坦白和自省,能夠為未來的自己,賭上一個更好的明天。惠敏哥新歌〈十年如一日〉已上架,歡迎在各音樂串流平台收聽,感受她過去十年心路歷程。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。