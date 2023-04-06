【娛樂新聞】陳慧敏推新歌〈十年如一日〉 審視十年光陰 多謝夕爺填詞

人生中，每個十年都是一個重要的里程碑，《超級巨聲2》出身的歌手陳慧敏(慧敏哥)，在4月3日34歲生日當天，宣佈推出新歌《十年如一日》，作為慶祝自己出道十週年的生日禮物。

新歌由澤日生作曲、林夕填詞。提到邀請到夕爺填詞，慧敏哥感恩之餘，亦感謝對方能夠「兜巴摑醒自己」；事關慧敏哥過往儘管嘗試在不同範疇中努力，但由於工作性質頗零碎又缺乏資金宣傳，很多時候都只是徒勞而無功，因此，慧敏哥對於新歌歌詞其中一句「十年彷彿一日得我聽到我的聲線」，感受至深，說：「呢首歌係夕爺送畀我，去審視自己過去嘅光陰究竟過成點，老實講，我唔係太滿意過去十年喺樂壇嘅成績，覺得幾停滯不前甚至係原地踏步。夕爺嘅歌詞真係一嘢擊埋嚟，就好似講緊我蹉跎歲月嗰種無力、迷茫感覺，我好感激佢用呢份歌詞，一巴掌去摑醒我，而俾夕爺摑醒我，就算痛，都係覺得抵嘅！」

審視十年歲月，讓慧敏哥更感要活在當下，即使輸足十年，為夢想，仍會選擇繼續賭下去：「呢首歌入面，老實講，有好多可以打動到我嘅歌詞，好似『為昨天賭上明天』、『別要等 被自己討厭』如將我嘅歌唱事業比喻為一場賭博，可能我真係輸咗十年啦，但係我問自己，輸咗十年，繼唔繼續賭落去呢，呢一刻，我決定為我嘅夢想去付上呢個責任，所以呢單嘢我真係連棺材本都攞埋出嚟喇！」

問到過去十年最大的得着，慧敏哥是結識到一班對自己不離不棄的朋友，同時，她亦慶幸去年疫情最嚴重時，自己能夠從澳門返港，認識到現時的合作夥伴，亦因為一班年輕人，讓她知道這個地方，仍有不少人喜歡舞台上的自己。「因為香港呢個地方，香港嘅人冇放棄到我，我先可以喺今日冇放棄到自己，有勇氣去重新出發。」而慧敏哥今年的生日願望，是希望新歌能夠分享給更多朋友知道，並透過這首歌的坦白和自省，能夠為未來的自己，賭上一個更好的明天。惠敏哥新歌〈十年如一日〉已上架，歡迎在各音樂串流平台收聽，感受她過去十年心路歷程。

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