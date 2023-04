【娛樂新聞】泳兒飛台灣探班驚見裸男 新歌《同歸於盡》延續暗黑風格

隨着去年的「暗黑系列」圓滿結束並取得好成績後,今年泳兒(Vincy)以「祝福」作為全年歌曲的命題。首支作品「祝福」三部曲之一《同歸於盡》今日(6日)上架,延續暗黑音樂班底,歌曲由馮穎琪及CMGroovy監製、前者負責作曲、後者兼任編曲、周耀輝填詞。

「死亡對我嚟講係一件越嚟越近嘅事,有種好似倒數嘅感覺。」泳兒說:「成日喺Facebook或者IG睇到離世嘅消息。好希望喺有生之年可以搵到一個可以陪伴自己終老嘅人。」一直以來Vincy唱過不少情歌,但她希望這首歌可以讓大家感受另一種更深層次的愛,「係超越生死,超越一生一世嘅愛,《同歸於盡》係同歸於天不盡嘅意思。」Vincy跟創作團隊將今年的歌曲統稱為「祝福」,其實就是把人們一直覺得比較負面的詞,變成是祝福語,她笑說:「歡迎大家婚禮邀請我去唱呢隻歌,亦都希望『同歸於盡』可以成為一個全新嘅求婚字眼。」

MV方面,團隊專程飛到台灣取景拍攝,雖然整個MV Vincy全程「冇影」,不過她仍特意即日來回台灣探班,「記得嗰日拍攝完通頂節目,返屋企沖咗個涼冇落妝冇洗頭就去咗機場。同我同行嘅朋友miss咗班機,結果我係跑去機場閘口,差啲就上唔到機,然後再喺機場等我朋友搭下一班機。冇瞓過覺,仲要喺機場度奔跑,真係有亡命嘅感覺,跑完之後上飛機直程係想嘔。」Vincy坦言最想親眼看到男主角向女主角求婚的鏡頭,不過到達現場後,卻給了Vincy一個「大驚喜」,「冇諗到現場男主角係半裸出鏡,女主角好靚女,男主角身形亦都fit到爆,個胸大到迫爆咗個鏡頭,我仲比導演笑,佢話未見過我咁開心,話我自己陰陰咀喺度笑。」

雖然於台灣只逗留六小時便飛回香港,但Vincy認為這次探班非常值得,「知道拍攝團隊拍咗兩日好長嘅時間,我都想親身過去打吓氣。」她表示這次「亡命之旅」正如她今年音樂主題,「用『生死』呢個課題去帶祝福俾大家。希望大家都可以珍惜每一分每一秒,想做嘅事情就盡力去實現,祝福自己同時祝福其他人。」

