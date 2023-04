【KTSF】

全美死於槍擊的人數創下歷史新高,新的研究表明槍擊事件,也變得更加致命。

根據週二發表在《美國醫學會外科雜誌》的研究結果顯示,大多數致命槍傷的受害者,未能到醫療機構接受治療,就已經在槍擊案現場死亡。

在過去的20年中,這個情況變得越來越普遍。

2021年間約57%的槍擊致死事件發生在案發現場,,是自1999年以來上升了9%。

聯邦疾控中心(CDC)的數據顯示,在2021年間,全國有近4.9 萬人死於槍傷,在疫情期間這一數字激增了約23%。

