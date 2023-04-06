【灣區新聞】科技界知名人物在舊金山被刺傷 搶救後不治

【KTSF 毛皓延報導】

高科技界一個知名人物週三凌晨在舊金山（三藩市）被人用刀刺傷，傷重不治，事件引起許多商界和政界人士的關注。

43歲的Bob Lee，不久前從灣區移居到佛羅里達州邁阿密，在參加舊金山舉行的會議之後，留下來幾天和朋友聚會，週三凌晨2點35分，在Rincon Hill社區Main Street 300號路段被人用刀刺中。

警方表示，Lee胸口被刺中兩次，被發現時已經倒地失去知覺，送往舊金山總醫院後傷重不治。

Lee在矽谷具有知名度，他的公司研發名為Cash的手機應用程式app，讓人們可以互相送錢、收錢。

Lee有份創立的公司，還包括讓消費者可以用手機刷信用卡付錢的Square裝置，還有加密貨幣公司MobileCoin。

這是舊金山今年第13宗兇殺案，事發地點對面一棟公寓的服務經理表示，從該公寓拍到的閉路電視片段，看到事主快步的在街上行走，正在用電話，意圖要開車經過的人停下車，但是沒有受到理會。

警方呼籲有任何消息的民眾提供線索，電話是(415) 575-4444。

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