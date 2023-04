【灣區新聞】科技界知名人物在舊金山被刺傷 搶救後不治

【KTSF 毛皓延報導】

高科技界一個知名人物週三凌晨在舊金山(三藩市)被人用刀刺傷,傷重不治,事件引起許多商界和政界人士的關注。

43歲的Bob Lee,不久前從灣區移居到佛羅里達州邁阿密,在參加舊金山舉行的會議之後,留下來幾天和朋友聚會,週三凌晨2點35分,在Rincon Hill社區Main Street 300號路段被人用刀刺中。

警方表示,Lee胸口被刺中兩次,被發現時已經倒地失去知覺,送往舊金山總醫院後傷重不治。

Lee在矽谷具有知名度,他的公司研發名為Cash的手機應用程式app,讓人們可以互相送錢、收錢。

Lee有份創立的公司,還包括讓消費者可以用手機刷信用卡付錢的Square裝置,還有加密貨幣公司MobileCoin。

這是舊金山今年第13宗兇殺案,事發地點對面一棟公寓的服務經理表示,從該公寓拍到的閉路電視片段,看到事主快步的在街上行走,正在用電話,意圖要開車經過的人停下車,但是沒有受到理會。

警方呼籲有任何消息的民眾提供線索,電話是(415) 575-4444。

