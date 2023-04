【灣區新聞】台灣華語文學習中心舊金山分部正式開幕（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

台灣華語文學習中心週三在舊金山(三藩市)正式揭牌開幕,向各年齡的學生開班,透過文化交流提供專業的華語教學。

台灣華語文學習中心於舊金山的分部週三正式揭牌開幕,有台北經濟文化辦事處、南灣文教中心及舊金山市議員等人員到場支持。

該語言中心目前向幼稚園至小學五年級的學生,開放下午4到6點的華語文課後班,並在晚間時段向成人開放商用及生活化的華語課程,而負責人李亭儀(Celine Lee)也與我們分享該中心在華語教學上的特別之處。

李亭儀說:「我必須要很驕傲的講,我們的教學是用台灣的注音符號來做教學。」

她也提到目前市面上普遍國語課程都採用中國的漢語拼音教學,她也同意對成人來說,漢語拼音教學或許是比較方便,但針對國小或以下的小朋友,導師們堅持使用台灣的注音,而這個原因是什麼呢?

李亭儀說:「因為注音只有37個符號,對於剛開始學習的小孩子,他不會跟英文的語音學有衝突,所以他在學37個注音符號的時候,他就可以發最標準的國語,同時注音代表的就是我們國語的筆順,所以它的學習系統,其實他就同時一套就學起來了。」

而週三的開幕典禮上,也有一位台灣女婿Michael與大家做分享,他與家中兩個小孩都是這裡的學生。

學員Michael說:「我的兩個小孩子在這裡讀書,我們喜歡去台灣,我喜歡講國語。」

Michael告訴我們,因為他的另一半來自台灣,所以認為給予小孩台灣的文化及語言教育非常重要,但以往在舊金山較難找到符合他們需求的語文中心,Michael自己也是從零開始,在一番努力後,才開始漸入佳境,把國語帶入家中日常的溝通。

Michael說:「我的國語說得不好,一點點,但是我喜歡講國語。」

台灣華語文學習中心在舊金山的這個分部,正持續歡迎成人及學生報名,也提供廣東話課程,還有學生的暑期語言夏令營,許多課程不只是語言教學,也融入台灣的文化元素在教材中。

有興趣者可在網上提出報名,或預約半小時免費的諮詢,人人都可以像Michael一樣,大方的用華語表演數來寶。

Michael說:「台灣國語,通行無阻,世界第一,最好用啦,最好用。」

