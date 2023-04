【KTSF】

南舊金山(南三藩市)週三凌晨發生致命車禍,肇事司機不顧而去。

事發地點是El Camino Real的1500號路段,警方表示,在凌晨1點06分接報,一名行人在南行線試圖過馬路的時候被車撞倒,當場證實死亡,司機沒有停下。

警方呼籲有任何消息的民眾致電(650) 877-8900提供線索。

