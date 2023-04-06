【灣區新聞】舊金山華埠商戶聯會獲白蘭基金會資助 為會員安裝監控鏡頭（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）華埠商戶聯會得到白蘭基金會的資助，為華埠聯會會員安裝店前的監控鏡頭，以防止罪案發生，並為罪案提供證據，作法律用途。

在週三上午11點，舊金山華埠商戶聯會接過白蘭基金會總值3萬元的支票，為會員安裝店前的監控鏡頭，舊金山華埠商戶聯會主席邵旗謙表示，基於灣區各地華埠都有罪案發生上升的趨勢，他擔心情況會擴展至舊金山華埠，所以希望有關計劃防止罪案發生，以及為警方提供證據作法律用途。

邵旗謙說：「我們現在在商會內，會員是合資格的，我們都盡量免費為商戶安裝鏡頭，我們只會安裝一個鏡頭，這鏡頭是直接可以在手機錄影到整個過程，這鏡頭可以收集到一個月的數據。」

他表示，主要會安裝在店舖前，他又重申，同意安裝前會和小商業簽好協議書，就是警方或法庭需要時，務必要交出監控紀錄。

他希望這個行動可以嚇阻在華埠作案的人，以及向外界證明，舊金山華埠是安全的。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。