【灣區新聞】舊金山華埠商戶聯會獲白蘭基金會資助 為會員安裝監控鏡頭（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠商戶聯會得到白蘭基金會的資助,為華埠聯會會員安裝店前的監控鏡頭,以防止罪案發生,並為罪案提供證據,作法律用途。

在週三上午11點,舊金山華埠商戶聯會接過白蘭基金會總值3萬元的支票,為會員安裝店前的監控鏡頭,舊金山華埠商戶聯會主席邵旗謙表示,基於灣區各地華埠都有罪案發生上升的趨勢,他擔心情況會擴展至舊金山華埠,所以希望有關計劃防止罪案發生,以及為警方提供證據作法律用途。

邵旗謙說:「我們現在在商會內,會員是合資格的,我們都盡量免費為商戶安裝鏡頭,我們只會安裝一個鏡頭,這鏡頭是直接可以在手機錄影到整個過程,這鏡頭可以收集到一個月的數據。」

他表示,主要會安裝在店舖前,他又重申,同意安裝前會和小商業簽好協議書,就是警方或法庭需要時,務必要交出監控紀錄。

他希望這個行動可以嚇阻在華埠作案的人,以及向外界證明,舊金山華埠是安全的。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。