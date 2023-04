【灣區新聞】黑客組織入侵奧克蘭市府電腦系統 兩度披露員工個資（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市府官員表示,一個黑客組織入侵奧克蘭市府電腦系統盜取資料,該黑客組織近日再於暗網上發布檔案,這是當局在一個月內,第二次被黑客組織披露市府現任和前任員工的個人資料。

根據Mercurynews的報導,新外洩的資料比上月最早公布的檔案規模大了65倍以上,一個名為Play的勒索軟件組織,在上個月發布了首批10GB的城市數據後,近日又發布了600GB的城市數據。

奧克蘭市府週二證實第二次洩密事件,並聲明指正和專家以及執法部門合作調查事件,該市還承認公佈的數據範圍廣泛,其中包括市警察局、市政府和其他辦公室竊取的大量文件,就連市長的個人資料也被洩露。

市府表示,他們從3月份開始通知受影響的員工,以幫助保護他們的個人信息,奧克蘭市府表示,將繼續通知受這兩次洩漏事件影響的人,他們敦促受害者如果有任何問題,可撥打通知信中提供的電話號碼。

奧克蘭市於3月15日開始向數千名員工和居民發出通知信,其中寫上Play組織在2月6日至2月9日期間攻擊市府,包括姓名、地址、駕照號碼、社會安全號碼等都被盜取。

奧克蘭警察工會為事件提出索賠,要求向每名警察支付2.5萬元,他們聲稱奧克蘭未能為資訊系統實施合理並符合資格的安全措施,以致員工的個人資料遭到外洩。

工會主席表示,一些工會成員已經發現,他們的信用資料被人洩露。

自2月黑客攻擊開始以來,奧克蘭市宣布進入緊急狀態,並關閉其網絡,這導致許多非緊急服務無法使用。

奧克蘭市聲明表示,仍然致力於保護市數據,並對這一事件給奧克蘭社區造成的任何不便或擔憂表示遺憾。

另一方面,市長盛桃週三在奧克蘭市中心舉辦一場活動,慶祝市政廳重新開放,以及員工重返工作崗位,希望籍此讓奧克蘭重新發出活力。

盛桃說:「當我說美麗的奧克蘭市的所有城市工人時,你們是我們的支柱,沒有你們,我們一無所有,我想慶祝並提醒你們,我們城市管理部門感謝你們,所以我們今天在這裡做的是刺激廣場,以確保大家的安全,正在這廣場以確保我們有空間來建造社區,以表揚你和你的服務。」

版權所有,不得轉載。