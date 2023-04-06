【全國新聞】龍捲風席捲多州造成破壞 密蘇里州5人亡

April 6, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(MSHP Troop E / Twitter)

【KTSF 張擎鳳報導】

一個風暴系統至少產生了10股龍捲風，對多個州造成破壞，單在密蘇里州就造成5人死亡。

週三早上，龍捲風席捲密蘇里州Bollinger縣，救援人員正在當地進行搜救。

在重創密蘇里州、伊利諾伊州、艾奧瓦州和密歇根州的部分地區後，這場威脅約6千萬民眾的猛烈風暴正在向東移動。

週二有7股龍捲風席捲伊利諾伊州，Colona市是其中個重災區，目前仍在評估龍捲風帶來的損害，

在鄰近的艾奧瓦州，除了龍捲風外，Pleasantville市還面對其他惡劣天氣，這裡和中西部的幾個城市錄得像棒球一樣甚至更大的冰雹。

德州、奧克拉荷馬州和阿肯色州的部分地區有更多的冰雹和龍捲風預警，小石城在上週的強烈風暴中遭到嚴重破壞。

國家氣象局警告，受影響的中部和南部地區的人要注意所有惡劣天氣預警。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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