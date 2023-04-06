【全國新聞】麥卡錫與蔡英文聯合見記者 承諾美國堅定不移支持台灣（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦眾議院議長麥卡錫和台灣總統蔡英文在會談後聯合見記者，麥卡錫承諾，美國堅定不移支持台灣，而蔡英文就說，有美國支持，台灣並不感到孤單。

隨後麥卡錫率領兩黨17位聯邦眾議員舉行共同記者會，除了重申承諾美國支持民主自由的台灣之外，還表明會持續對台軍售，並加強美台的經貿關係。

麥卡錫說：「今天我表明，我們認真支持台灣人民，並決意用一個聲音說話，我有生之年，美台人民之間的關係從未如此牢固。」

他強調與蔡英文會談有成果，談及以多個方式推進美台的聯繫，當中好明顯有必要採取的幾個行動，可歸納為三點。

麥卡錫說：「第一，我們必須繼續對台軍售，並確保軍售及時到達台灣；第二，我們必須加強經濟合作，特別是貿易和技術合作；第三，我們必須繼續在世界舞台上，推廣我們的共同價值觀。」

有份出席這次兩黨會議的民主黨團主席Pete Aguilar就強調，美國尋求同中國競爭，而不是要起衝突，美國要確保印度太平洋地區的安全，同時要保護美國與盟友夥伴的利益。

另一位重量級人物，美國對中共戰略競爭委員會主席Mike Gallagher就表明，美國不受威脅。

Gallagher說：「我們絕不能被嚇倒，麥議長和這個兩黨代表團，今天在此傳遞一個簡單的信息：我們並不害怕，我們支持台灣的朋友，我們會一直說，只要有機會，我們就會坐言起行，這次國會、兩黨的行動，因為台灣是一根小而亮的蠟燭，在巨大的專制黑暗的邊緣燃燒。」

記者問到麥卡錫是否會應邀到台灣訪問，他就說現階段沒有計劃，但不排除未來會訪台，而訪台不會只代表一黨或他自己，也不會尋求對某一方起敵意作用。

麥卡錫說：「好吧，我的第一條信息是，沒有必要搞報復，但有一點我也想對中國說，在任何時候我是眾議長，中國無從告訴我我可以去何處，或我可以和誰說話，無論你是敵是友。」

麥卡錫也重申美國對台關係法、六項保證以及對台軍售，並且提升台灣軍事能力自衛，以確保區域和平。

對於中共聲稱統一台灣後，實行「一國兩制」，不會改變台灣人的生活方式，麥卡錫就指出，當年香港移交主權時，中國也曾經承諾「一國兩制」，反觀現時的香港，「一國兩制」不復存在，只留下專制政體，今天香港，就是明天台灣。

麥卡錫強調，美國的「一中政策」不變，也不會邀請蔡英文在美國國會演講。

他強調，蔡英文過境停留美國是正常活動，他警告北京，不要以此為藉口挑起敵對行動。

不過中國官方就批評，今次蔡英文和麥卡錫會晤是挑釁行為，違反「一個中國」原則，而中華人民共和國將會採取堅定措施，維護自己的主權和領土完整。

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