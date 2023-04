【全國新聞】麥卡錫與蔡英文聯合見記者 承諾美國堅定不移支持台灣（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦眾議院議長麥卡錫和台灣總統蔡英文在會談後聯合見記者,麥卡錫承諾,美國堅定不移支持台灣,而蔡英文就說,有美國支持,台灣並不感到孤單。

隨後麥卡錫率領兩黨17位聯邦眾議員舉行共同記者會,除了重申承諾美國支持民主自由的台灣之外,還表明會持續對台軍售,並加強美台的經貿關係。

麥卡錫說:「今天我表明,我們認真支持台灣人民,並決意用一個聲音說話,我有生之年,美台人民之間的關係從未如此牢固。」

他強調與蔡英文會談有成果,談及以多個方式推進美台的聯繫,當中好明顯有必要採取的幾個行動,可歸納為三點。

麥卡錫說:「第一,我們必須繼續對台軍售,並確保軍售及時到達台灣;第二,我們必須加強經濟合作,特別是貿易和技術合作;第三,我們必須繼續在世界舞台上,推廣我們的共同價值觀。」

有份出席這次兩黨會議的民主黨團主席Pete Aguilar就強調,美國尋求同中國競爭,而不是要起衝突,美國要確保印度太平洋地區的安全,同時要保護美國與盟友夥伴的利益。

另一位重量級人物,美國對中共戰略競爭委員會主席Mike Gallagher就表明,美國不受威脅。

Gallagher說:「我們絕不能被嚇倒,麥議長和這個兩黨代表團,今天在此傳遞一個簡單的信息:我們並不害怕,我們支持台灣的朋友,我們會一直說,只要有機會,我們就會坐言起行,這次國會、兩黨的行動,因為台灣是一根小而亮的蠟燭,在巨大的專制黑暗的邊緣燃燒。」

記者問到麥卡錫是否會應邀到台灣訪問,他就說現階段沒有計劃,但不排除未來會訪台,而訪台不會只代表一黨或他自己,也不會尋求對某一方起敵意作用。

麥卡錫說:「好吧,我的第一條信息是,沒有必要搞報復,但有一點我也想對中國說,在任何時候我是眾議長,中國無從告訴我我可以去何處,或我可以和誰說話,無論你是敵是友。」

麥卡錫也重申美國對台關係法、六項保證以及對台軍售,並且提升台灣軍事能力自衛,以確保區域和平。

對於中共聲稱統一台灣後,實行「一國兩制」,不會改變台灣人的生活方式,麥卡錫就指出,當年香港移交主權時,中國也曾經承諾「一國兩制」,反觀現時的香港,「一國兩制」不復存在,只留下專制政體,今天香港,就是明天台灣。

麥卡錫強調,美國的「一中政策」不變,也不會邀請蔡英文在美國國會演講。

他強調,蔡英文過境停留美國是正常活動,他警告北京,不要以此為藉口挑起敵對行動。

不過中國官方就批評,今次蔡英文和麥卡錫會晤是挑釁行為,違反「一個中國」原則,而中華人民共和國將會採取堅定措施,維護自己的主權和領土完整。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。