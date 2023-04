【KTSF】

舊金山(三藩市)新僑服務中心週五將舉辦招聘會,招聘不同類型的職位。

中半島Brisbane一間電子廠將會招聘30至50個職位,包括:會計主管、高級會計師、船務部文員、高級採購員,還有質量檢查員等等。

招聘會將於星期五下午兩點在舊金山華埠Stockton街777號,建民中心104號室舉行。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。