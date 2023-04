【中國新聞】中國外交部等4部門發聲明 強烈譴責蔡英文晤麥卡錫

【有線新聞】

針對蔡英文與美國國會眾議院議長麥卡錫會晤,中國外交部等4部門均發聲明,表明堅決反對並予以強烈譴責。另外,福建海事局繼續在台灣海峽中北部,展開第二日聯合巡航巡查,並在網上直播巡查過程。

在北京,中國外交部表示堅決反對及強烈譴責。

中國外交部發言人毛寧表示:「美台相互勾連,以過境為幌子,縱容台獨分裂份子在美國從事政治活動,開展美台官方往來,提升美台實質關係,此舉嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報的規定,嚴重損害中方主權和領土完整,向台獨分裂勢力發出了嚴重錯誤信號。中方將採取堅決有力措施,堅定捍衛國家主權和領土完整。」

全國人大外事委員會發聲明,反對任何形式的美台官方往來;中共中央台辦強烈譴責民進黨當局倚美謀獨;國防部強調,解放軍時刻保持高度戒備,堅決捍衛國家主權和領土完整,堅決維護台海和平穩定。

另一方面,福建海事局周四連續第二日在台灣海峽中北部,展開聯合巡航巡查行動,並在網上直播整個過程。

當局表示,行動期間會對兩岸直航貨船、小三通客船和施工作業船等實施現場檢查。台灣陸委會和交通部周三發文,批評行動違反兩岸海運協議及海事通用慣例,對陸方行動表達強烈不滿,並提出嚴正抗議。

