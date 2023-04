【全國新聞】布林肯警告北京 不要以麥卡錫會蔡英文做藉口採取行動

【KTSF 張麗月報導】

現時出席北約外長會議的國務卿布林肯,也再次提及台灣關係法與美中三個聯合公報,他並警告北京不要用麥卡錫與蔡英文會晤做藉口來採取行動,令台海情勢加劇緊張,或者進一步推動改變台海現狀。

在布魯塞爾參加北約會議的布林肯警告說,北京不應該因為蔡英文與麥卡錫會晤,而找藉口採取行動,以加劇情勢緊張,或者進一步推動改變台海現狀。

他指出,美國的目標仍然不變,就是保持台海和平穩定,並且希望中國與台灣的分歧能夠和平解決。

布林肯說:「北京不應用過境的事做藉口而採取行動,加劇緊張,進一步推動改變現狀,我們的目標保持不變,就是令台灣海峽和平穩定,以及確保中國與台灣的分歧和平解決。」

布林肯重申,美國的對台政策依然一致,沒有改變,並且遵守美國基於台灣關係法、美中三個聯合公報,以及六項保證的「一個中國」政策,美國反對兩岸任何一方單方面改變台海現狀。

布林肯又強調,台灣總統蔡英文,就好像她的前任者一樣,過境訪問美國並非新鮮的事,這些訪問屬於非官方,多年來已經如是。

