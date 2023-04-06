【全國新聞】布林肯警告北京 不要以麥卡錫會蔡英文做藉口採取行動

April 6, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

現時出席北約外長會議的國務卿布林肯，也再次提及台灣關係法與美中三個聯合公報，他並警告北京不要用麥卡錫與蔡英文會晤做藉口來採取行動，令台海情勢加劇緊張，或者進一步推動改變台海現狀。

在布魯塞爾參加北約會議的布林肯警告說，北京不應該因為蔡英文與麥卡錫會晤，而找藉口採取行動，以加劇情勢緊張，或者進一步推動改變台海現狀。

他指出，美國的目標仍然不變，就是保持台海和平穩定，並且希望中國與台灣的分歧能夠和平解決。

布林肯說：「北京不應用過境的事做藉口而採取行動，加劇緊張，進一步推動改變現狀，我們的目標保持不變，就是令台灣海峽和平穩定，以及確保中國與台灣的分歧和平解決。」

布林肯重申，美國的對台政策依然一致，沒有改變，並且遵守美國基於台灣關係法、美中三個聯合公報，以及六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任何一方單方面改變台海現狀。

布林肯又強調，台灣總統蔡英文，就好像她的前任者一樣，過境訪問美國並非新鮮的事，這些訪問屬於非官方，多年來已經如是。

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