在過去的幾個月,加州不斷被風暴吹襲,而另一股低氣壓系統,預計將在週五晚接近西岸,再為北加州帶來幾場驟雨。

舊金山(三藩市)紀事報報導,模型顯示,週四晚上抵達北加州的驟雨,大部分預計在北灣Santa Rosa以北,這股低氣壓會否為灣區廣泛地區帶來降雨,將取決於風暴移動的路徑。

根據國家氣象局目前的預測,週五舊金山有三成機會下雨,風勢會加強。

