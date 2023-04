【全國新聞】蔡英文結束中美洲行程 週二晚抵洛杉磯

【KTSF 林子皓報導】

台灣總統蔡英文出訪中美洲,週二回程過境南加州的洛杉磯,蔡英文總統晚上已抵達於洛杉磯下榻的飯店。

蔡英文總統是在週二晚大約8點半的時候來到下榻酒店,而門外早早就有上百名的台僑聚集在這歡迎,而蔡總統也一一向台僑親切握手,現場氣氛非常熱烈。

不過畫面上也可以看到,蔡總統身邊圍著滿滿的國內外特勤,在現場維持安全還有秩序,因為其實稍早的時候,其實場外也出現了同樣來自中國卻分兩邊的支持與反對團體在現場叫囂,也引起警方要來隔開兩邊,維持安全,一方高喊:「中共滾蛋!中共滾出中國!拿錢辦事的垃圾!共匪滾蛋。」另一方則高喊 「反對台獨」。

這次蔡英文總統除了出訪中美友邦之外,停留在美國境內的亮點,莫過於她週三將與聯邦眾議院議長麥卡錫會面,將會是歷史上首位台灣總統,在美國公開與聯邦眾議院議長見面。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。