【全國新聞】特朗普應訊後回佛州演說 重申無罪

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美國前總統特朗普出庭應訊後返回佛羅里達州海湖莊園，向支持者演說，重申自己無罪，更質疑法官的公正性。白宮回應指，這宗案件並非總統拜登的關注焦點。

特朗普首度出庭應訊後，隨即由紐約返回佛羅里達州海湖莊園，向支持者發表演說，一再堅持自己無罪：「我從沒想過這種事會發生在美國，從沒想過會發生。我唯一犯過的罪是無畏地捍衛國家，免受試圖摧毀的人所害。」

特朗普又質疑審理案件的法官偏頗，自己得不到公正審訊。

他説：「這就是我們現在的處境，我碰到一個討厭特朗普的法官。他的妻子和家人都討厭特朗普，他的女兒曾為(副總統)賀錦麗工作，現在由(總統)拜登競選活動獲取資金。」

已宣布參加明年總統選舉的特朗普，指當局企圖利用執法干預大選，他不會讓此事發生。特朗普演說長達25分鐘，多名共和黨議員都有出席，不少共和黨人亦表態支持特朗普。

2016年總統初選，曾與特朗普較量的參議員魯比奧批評指控荒謬，諷刺特朗普受審，反映為求打倒敵人而操縱法律的新常態。

不過在前年曾經參與彈劾特朗普的民主黨眾議員希夫表示，即使最有權勢的人，也要承擔責任，沒有人可以凌駕法律。

白宮對特朗普一案繼續低調應對，發言人則稱不評論個別案件，指總統拜登著眼於改善民眾生活，這宗案件並非他的焦點。

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