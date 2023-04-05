【全國新聞】特朗普到曼克頓刑事法院提堂 否認全部控罪

April 5, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Seth Wenig-Pool / ZUMA / MGN)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普週二在曼克頓刑事法院提堂，他被控34項偽造商業紀錄的重罪，他否認全部控罪。

特朗普週二下午在曼克頓法院提堂，過程雖然簡短，但影響深遠，因為他是美國歷史上第一位前任總統被刑事起訴。

16頁的大陪審團起訴書也被解封，特朗普正式被控34項偽造商業紀錄的重罪，主要是涉及特朗普在2016年投票日前幾日，涉嫌透過私人律師，向成年人電影女星Stormy Daniels支付掩口費，叫Stormy不要爆她與特朗普之間多年來的桃色往事，以免影響特朗普的選情，此舉涉嫌違反競選財務法。

特朗普出入法庭時面無表情、不作聲，他在庭上否認所有控罪，法官曾經警告特朗普小心講說話，以免引起社會不安。

檢控官表示，特朗普涉嫌支付多筆掩口費給兩名女子，她們都聲稱在多年前與特朗普有桃色關係。

曼克頓地檢官Alvin Bragg表示，當局翻查過無數證據，包括電郵、手機紀錄和聆訊多個證人之後，得出結論是，特朗普涉嫌偽造商業紀錄文件，企圖掩飾其他刑事罪行。

曼克頓地檢官Alvin Bragg說：「控罪就是偽造商業紀錄，控罪指隱藏了刑事行為，其中一項涉及紐約州的選舉法例。」

曼克頓地檢官指出，不僅純粹是支付掩口費的問題，還涉及偽造商業紀錄文件的嚴重罪行。

Bragg說：「不僅是一筆掩口費，而是涉及34項偽造商業紀錄文件，來隱藏刑事罪行。」

根據紐約法例，偽造商業紀錄通常屬於輕罪，但檢控官提升至重罪，因為當中涉及的行為是故意隱藏其他罪行。

美聯社的分析指，案情所指控的罪行是特朗普與團隊設立一個計劃，平息兩個傳言，一個有關特朗普婚外的桃色關係，另一個傳言就指特朗普有私生子，他涉嫌支付掩口費給Stormy Daniels,花花公子模特兒Karen McDougal，以及Trump Tower大樓一個守門人，而所謂的「保存虛假記錄」，就旨在影響2016年總統選舉。

法官將案件押後到年底再提訊，但特朗普不必再次出庭，而控方就要求明年1月開始庭審，而辯方就要求審訊推遲多幾個月，時間上更靠近總統競選造勢活動的開始。

這宗案件已經被認為是總統選舉的政治角力一場好戲，特朗普聲稱是政治迫害，共和黨陣營都有同感，他的團隊透露，幾日來已經有至少700萬元的支持者捐款。

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