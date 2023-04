【KTSF】

西南航空(Southwest)恢復同行促銷優惠,買機票送親友隨行機票。

西南航空指在4月5日前,在該網站註冊成為會員,登記參加這項計劃,並購買機票,機票出發日必須為5月24日之前,機票限制是兩張單程機票,或者一張來回機票,即可獲得同行免費機票的資格。

同行免費機票需要在今年的8月15日至9月30日期間使用,免費機票並不包含稅金和費用。

