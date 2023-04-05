【灣區新聞】舊金山有警員去年加班費過十萬 總年薪較局長更高（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）警察部門面臨人手短缺，警員需要超時工作，去年有部份警員就賺取了超過十萬元的加班費。

根據舊金山紀事報的一項分析，在前年有26名舊金山警員賺取了超過十萬元加班費，而這個人數在去年急升至131名警員，反映當局只能依靠昂貴的超時工作，去暫時緩解部門的人手流失問題。

根據分析，大多數賺取高昂加班費的都是警官，其中一名沙展三級警官（(sergeant3)）Patrick Kwan，去年賺取了約18萬加班費，加上其它工資，他的年薪總共達38萬，而沒有加班的警察局長Bill Scott，去年年薪就有35萬，比Patrick Kwan還要低。

部門面臨人手短缺，市長布里德在2月提出2700多萬的補充預算，作為警察部門超時工作的開支，及用於挽留和招聘警員。

預算經修訂後改為2500萬，並於3月21日首讀以9比2通過，市參議會週二二讀再以9比2通過，反對票來自華頌善和Dean Preston，這筆補充預算將會交由市長簽署。

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