【灣區新聞】舊金山有警員去年加班費過十萬 總年薪較局長更高（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警察部門面臨人手短缺,警員需要超時工作,去年有部份警員就賺取了超過十萬元的加班費。

根據舊金山紀事報的一項分析,在前年有26名舊金山警員賺取了超過十萬元加班費,而這個人數在去年急升至131名警員,反映當局只能依靠昂貴的超時工作,去暫時緩解部門的人手流失問題。

根據分析,大多數賺取高昂加班費的都是警官,其中一名沙展三級警官((sergeant3))Patrick Kwan,去年賺取了約18萬加班費,加上其它工資,他的年薪總共達38萬,而沒有加班的警察局長Bill Scott,去年年薪就有35萬,比Patrick Kwan還要低。

部門面臨人手短缺,市長布里德在2月提出2700多萬的補充預算,作為警察部門超時工作的開支,及用於挽留和招聘警員。

預算經修訂後改為2500萬,並於3月21日首讀以9比2通過,市參議會週二二讀再以9比2通過,反對票來自華頌善和Dean Preston,這筆補充預算將會交由市長簽署。

