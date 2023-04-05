【灣區新聞】舊金山市府規定所有高樓大廈提交外牆檢查報告（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

3月風暴吹襲灣區期間，舊金山（三藩市）有幾棟高樓大廈有玻璃脫落，從高空掉下來，有見及此，市府現在起規定所有高樓大廈，包括近年落成的樓宇，都必須向樓宇檢查局提交外牆檢查報告。

上月14日，舊金山消防局在Twitter發布這棟位於金融區California街高樓大廈玻璃脫落的畫面，事件中沒有人受傷。

舊金山原本准許建於1998年之後15層或更高的樓宇，無需提交外牆（facade）檢查報告，不過最近的風暴吹襲期間，出現玻璃脫落的6棟高樓大廈之中，有三棟的樓齡少於30年，因此現在市府要求所有較新樓宇的業主，必須提交由持牌建築師或工程師檢查樓宇外牆的報告。

新的規定適用於市內71棟樓宇，樓宇檢查局會發信通知業主，業主必須在接獲通知後6個月內提交檢查報告，當局將會派人審核報告是否全面，樓宇外牆是否安全。

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