【灣區新聞】舊金山市府規定所有高樓大廈提交外牆檢查報告（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

3月風暴吹襲灣區期間,舊金山(三藩市)有幾棟高樓大廈有玻璃脫落,從高空掉下來,有見及此,市府現在起規定所有高樓大廈,包括近年落成的樓宇,都必須向樓宇檢查局提交外牆檢查報告。

上月14日,舊金山消防局在Twitter發布這棟位於金融區California街高樓大廈玻璃脫落的畫面,事件中沒有人受傷。

舊金山原本准許建於1998年之後15層或更高的樓宇,無需提交外牆(facade)檢查報告,不過最近的風暴吹襲期間,出現玻璃脫落的6棟高樓大廈之中,有三棟的樓齡少於30年,因此現在市府要求所有較新樓宇的業主,必須提交由持牌建築師或工程師檢查樓宇外牆的報告。

新的規定適用於市內71棟樓宇,樓宇檢查局會發信通知業主,業主必須在接獲通知後6個月內提交檢查報告,當局將會派人審核報告是否全面,樓宇外牆是否安全。

