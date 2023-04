【KTSF】

南灣Santa Clara縣政府週二通過在圖書館提供Narcan納洛酮鼻腔噴劑,來應對縣內濫用芬太尼而致命問題。

Santa Clara縣府發出聲明指,針對縣內和全國持續面臨的芬太尼危機,縣議會週二批准在所有縣圖書館供應Narcan納洛酮,該鼻腔噴劑有效阻斷鴉片類藥物對大腦的影響和恢復呼吸,逆轉鴉片類藥物過量致死的危險。

聲明也指,縣圖書館人員將會接受教育,學習如何向鴉片類毒品,例如芬太尼過量的人士使用納洛酮。

