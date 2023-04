【KTSF】

灣區科技業裁員潮仍然持續,科技公司計劃在灣區再裁員數百人,串流電視平台Roku和電動車製造商Lucid同時宣佈裁員。

根據East Bay Times報導,電動車製造商Lucid早前宣佈會裁減18%員工,即大約1300人,週二就宣佈計劃在5月底或之前,在位於東灣Newark總部中會裁減133個職位。

而串流電視平台Roku,打算在4月或6月南灣聖荷西總部裁減91個職位。

