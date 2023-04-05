【KTSF娛樂】自資歌手何佩出道一年 推出最新作品《如人不愚人》

何佩於3月30日推出本年度首支派台歌 《如人不愚人》，曾表示新歌本身不打算拍MV，想將資金投放在歌曲上，但當歌曲接近完成，又覺得應該要有MV配合，呈現最佳效果。最後也只有一日的時間，完成整個拍攝。時間有限，加上最近天氣不穩，籌備MV過程十分緊張，幸好身邊許多人的協助。另外幫自己節省開支，唯有親自揾衫配搭，但完成自己與Dancer造型也感到十分滿足。

新歌概念源自於小薯茄每年拍的愚人短劇，「愚人節，才是真正的情人節。」完成創作後為自己發掘機會，親約小薯茄老闆高Ling見面，希望能成為今年劇中的主題曲，最終如願，成功幫自己新歌送上大銀幕。四月一日愚人節當日，與小薯茄一眾成員一同出席，在【EMAX星影匯】開設兩場放映分享會，解鎖新的里程碑！

早前曾預告新歌MV在愚人節播出，但事實是作弄觀眾作為愚人節的小互動。最終MV於4月4號晚在她個人YouTube Channel播出！

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