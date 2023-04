【KTSF娛樂】自資歌手何佩出道一年 推出最新作品《如人不愚人》

何佩於3月30日推出本年度首支派台歌 《如人不愚人》,曾表示新歌本身不打算拍MV,想將資金投放在歌曲上,但當歌曲接近完成,又覺得應該要有MV配合,呈現最佳效果。最後也只有一日的時間,完成整個拍攝。時間有限,加上最近天氣不穩,籌備MV過程十分緊張,幸好身邊許多人的協助。另外幫自己節省開支,唯有親自揾衫配搭,但完成自己與Dancer造型也感到十分滿足。

新歌概念源自於小薯茄每年拍的愚人短劇,「愚人節,才是真正的情人節。」完成創作後為自己發掘機會,親約小薯茄老闆高Ling見面,希望能成為今年劇中的主題曲,最終如願,成功幫自己新歌送上大銀幕。四月一日愚人節當日,與小薯茄一眾成員一同出席,在【EMAX星影匯】開設兩場放映分享會,解鎖新的里程碑!

早前曾預告新歌MV在愚人節播出,但事實是作弄觀眾作為愚人節的小互動。最終MV於4月4號晚在她個人YouTube Channel播出!

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。