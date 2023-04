【KTSF】

財經雜誌福布斯公布2023全球億萬富豪排行榜。

Tesla和Twitter的執行長馬斯克(Elon Musk)不再是世界首富,他的財富大概有1800億,列居福布斯億萬富豪榜第二位。

把他拉下來位居第一的是法國奢侈貨品巨頭LVMH集團主席Bernard Arnault,財富大概有2110億。

福布斯雜誌指馬克斯財富下跌主因,是他以440億收購Twitter,加上Tesla股價去年大幅下降導致。

雜誌也指出,連續兩年億萬富豪人數有下跌,現時億萬富豪人數一共有2640人。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。