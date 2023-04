【灣區新聞】加州擬禁民眾在學校公園等地點睡覺 聖荷西市長反對

【KTSF 毛皓延報導】

加州參議會少數黨領袖Brian Jones提出法案,建議禁止在學校、公園等公眾地方附近逗留及睡覺,南灣聖荷西市長馬漢反對法案,指不應該將無家可歸定作違法。

代表南加州聖地牙哥、共和黨籍的Brian Jones提出SB31法案,禁止在學校、托兒所、公園和圖書館等敏感地帶的1000呎內坐下、睡覺及儲放個人財產,違反者會視作公眾妨擾,並可以以輕微違規或輕罪起訴。

在南灣聖荷西,目前有接近7000名無家可歸者,市內已有法例禁止阻礙行人路,並在學校150呎內紮營。

根據San Jose Spotlight報導,市長馬漢贊成需要清理無家可歸者營地,但就不應該將露宿行為定作違法。

他近來亦建議設立經市府規管的營地、劃分地區予無家可歸者停泊露營車,和在市中心等商業區設立禁止紮營的區域。

SB31法案仍在參議會小組審議階段。

