【財經新聞】OPEC+突減產 美國汽油價格預料再上調（視頻）

在這個春季假期旅遊期間,您或許已經注意到汽油價格慢慢上升,但隨著石油出口國組織與盟友OPEC+突然宣佈減產,汽油價格有機會再上調,專家指,民眾在夏季旅遊也要作好心理準備。

週一原油價格因OPEC+突然宣佈減產而上漲,高盛投資銀行分析師指,OPEC+在今年5月開始至年底會每日減產166萬桶原油。

而對民眾的衝擊很快就會在加油站感受到,美國汽車協會(AAA)表示,週一全國的普通汽油平均價為每加侖3.51元。

AAA Georgia發言人Montrae Waiters, Spokesperson說:「每當原油價格上升,十不離九,我們會看到各地汽油價上漲3至10美仙。」

而打算在春夏季假期開車旅遊的人要注意什麼呢?

Waiters說:「這關係到加油及監測,前往目的地沿途的汽油價格。」

AAA發言人又指,很多東岸的民眾都會往南方的海灘旅遊,像是前往喬治亞州及佛羅里達州,她預計夏天旅遊旺季,汽油價格會有更大的升幅。

而想更省油的上路,她就建議大家要將車上的雜物清空,因為車子越重就越耗油,也提醒外遊收拾行李時要更精明。

