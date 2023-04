【全國新聞】美方指中國間諜氣球收集美國軍事信息 實時傳回中國（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

主流媒體引述多名前任與現任美國高層官員指,今年年初侵入美國領空的中國間諜氣球,在被擊落前,不但能在敏感地上空徘徊,還將收集到的美國軍事信息,實時傳送回中國。

美國軍方在2月4日在南卡州對開海面擊落中國間諜氣球,當時該氣球已經在美國上空飄流好多日,期間曾經在蒙大拿州核武基地上空徘徊。

現在有美國官員透露,這個中國間諜氣球,在美軍基地上空以數目字8的方式來回移動,收集基地的武器與通訊音頻信號,並能夠實時傳回中國。

五角大廈新聞發言人Sabrina Singh說:「我們的確了解,氣球是能夠被操作的,而且是有目的的按著軌道運行,但不會進入特定的區域,這顆氣球有能力持續盤旋,但我們所做的是採取預防措施,限制他的情蒐價值,然後你知道的再一次我們展開了行動,保護我們的軍事設施,不受其他外國情蒐的影響

2月時,美國官員曾淡化該高空氣球對美國國家安全的威脅程度,並聲稱當局已經採取措施,防止該氣球在敏感的軍事地帶收集情報。

但週一的消息就顯示,官員改變了講法,現在承認該間諜氣球在某個地點上空停留的時間比衛星長得多。

聯邦調查局(FBI)仍然在對間諜氣球進行測驗,目前已經得到氣球運作的相關資訊,包括用於氣球軟體的演算法,還有氣球的動力與設計資訊。

中方堅稱該氣球是民用的氣象飛艇,並指責美國將氣球擊落是反應過度,事件導致國務卿布林肯取消原定的訪華行程。

一旦確認氣球闖進美國領空,就是要從事間諜活動,美中關係勢必更加緊張。

