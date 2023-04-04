【全國新聞】美方指中國間諜氣球收集美國軍事信息 實時傳回中國（視頻）

April 4, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(U.S. Fleet Forces Command)

【KTSF 林子皓報導】

主流媒體引述多名前任與現任美國高層官員指，今年年初侵入美國領空的中國間諜氣球，在被擊落前，不但能在敏感地上空徘徊，還將收集到的美國軍事信息，實時傳送回中國。

美國軍方在2月4日在南卡州對開海面擊落中國間諜氣球，當時該氣球已經在美國上空飄流好多日，期間曾經在蒙大拿州核武基地上空徘徊。

現在有美國官員透露，這個中國間諜氣球，在美軍基地上空以數目字8的方式來回移動，收集基地的武器與通訊音頻信號，並能夠實時傳回中國。

五角大廈新聞發言人Sabrina Singh說：「我們的確了解，氣球是能夠被操作的，而且是有目的的按著軌道運行，但不會進入特定的區域，這顆氣球有能力持續盤旋，但我們所做的是採取預防措施，限制他的情蒐價值，然後你知道的再一次我們展開了行動，保護我們的軍事設施，不受其他外國情蒐的影響

2月時，美國官員曾淡化該高空氣球對美國國家安全的威脅程度，並聲稱當局已經採取措施，防止該氣球在敏感的軍事地帶收集情報。

但週一的消息就顯示，官員改變了講法，現在承認該間諜氣球在某個地點上空停留的時間比衛星長得多。

聯邦調查局（FBI）仍然在對間諜氣球進行測驗，目前已經得到氣球運作的相關資訊，包括用於氣球軟體的演算法，還有氣球的動力與設計資訊。

中方堅稱該氣球是民用的氣象飛艇，並指責美國將氣球擊落是反應過度，事件導致國務卿布林肯取消原定的訪華行程。

一旦確認氣球闖進美國領空，就是要從事間諜活動，美中關係勢必更加緊張。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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