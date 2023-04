【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕兩名男子,他們懷疑與市內多宗疑似針對亞裔受害人的搶劫案有關。

聖荷西警方指,在2月24日至3月29日間,聖荷西至灣區多地發生多宗搶手袋案件,警方調查後鎖定兩名疑犯的身分,於3月30日在奧克蘭(屋崙)拘捕兩名男子,並在他們的住處起出多件失物,包括約一萬元現金,以及非法持有的槍械,和用於製造鬼槍的裝置。

兩名疑犯涉嫌犯下多宗搶劫重罪,目前拘押在Santa Clara縣監獄。

