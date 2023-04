【科技新聞】Twitter網站突改掉藍鳥標誌 由小狗圖象取代

【KTSF】

社交媒體Twitter慣常使用的藍鳥標誌,週一開始網站介面的藍鳥被改成一個小狗圖象,而這隻小狗正是虛擬貨幣Dogecoin常用的標誌。

這次改動只出現在網站,流動應用程式沒有受影響,Twitter的老闆Elon Musk尚未解釋為何作出這個改動,僅僅在其Twitter帳號發出一幅圖片,內裏寫著:這是一張舊照,回應2022年3月一名網友建議他買下Twitter,再把藍鳥改為Doge。

有網友推測,這個改動可能是遲來了的愚人節笑話,也有人推測,可能是有關Dogecoin投資者向Musk提出的一宗訴訟,該批投資者向Musk追討高達2,580億元,指控Musk明知Dogecoin不值分文,但仍不斷推廣這個虛擬貨幣,投資者指控他經營這個金字塔騙局,Musk稍早入稟法院要求撤銷這項訴訟。

Twitter這次把標誌換成Dogecoin小狗,也帶動Dogecoin股價一度上漲35%。

