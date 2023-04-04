【全國新聞】特朗普乘專機抵達紐約市 準備週二出庭應訊

April 4, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(NowThis News / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

被紐約曼克頓大陪審團起訴的前總統特朗普，已經乘坐專機抵達紐約市，準備週二出庭應訊，紐約市就處於高度戒備狀態，嚴陣以待，防範有人搞事。

特朗普週一乘坐私人專機，從佛羅里達州飛抵紐約市的LaGuardia機場，然後再坐專車，前往位於曼克頓的特朗普大樓住宿一晚。

消息透露，特朗普將於週二上午11點，首先向曼克頓下城區法院的曼克頓地檢署投案，然後在2點15分出庭應訊。

曼哈頓一個大陪審團，上週決定起訴特朗普30幾項同選舉財務有關的業務欺詐罪，當中主要涉及他涉嫌在2016年投票日前幾日，向色情片女星Stormy Daniel支付一筆掩口費，讓Stormy不再公開談論他們之間多年前的桃色往事，以免影響特朗普的選情。

特朗普堅稱自己並無做錯，並預期會在庭上否認控罪，但消息指，他的私人律師Michael Cohan的供詞就指證他公司“特朗普組織”的行政高層，批准支付13萬元給Stormy，此舉涉嫌違反包括競選財務法。

由於起訴書仍被密封，目前尚未知道確實的控罪。

特朗普是美國歷來首位被刑事檢控的前總統，預料他週二出庭時需要打手指摸，但無需戴上手扣，但是否需要拍攝大頭照片就仍未清楚。

特朗普的律師表示，預期會要求法庭撤回大陪審團的起訴，特朗普聲稱，他今次被起訴是政治迫害。

他不會對此保持沉默，他將於在提堂後開記者會，主流媒體指特朗普會將這宗歷史性的檢控轉化為一場政治宣傳，為他參選下屆總統爭取更多的支持。

他在社交媒體的帖文，除了針對檢控作出政治攻勢之外，也都號召有能力的民眾捐款支持他。

而他的競選團隊在週末發表民調數據，聲稱共和黨選民正紛紛投向特朗普，會令到特朗普在初選領先黨內其他對手。

ABC的最新民調顯示，62%的共和黨人認為不應該起訴特朗普，但88%的受訪民主黨人就認為應該起訴他。

整體而言，一半的受訪者認為，本案的控罪屬於嚴重，三成半人認為不嚴重。

特朗普的支持者會在紐約地檢處旁邊一個公園舉行集會聲援他，紐約市長與警務專員週一向媒體表示，紐約市至今未有收到任何具體可信的威脅，建議市民如常活動。

總統拜登週一在明尼蘇達州參觀一間發電廠時對記者說，他不擔心特朗普週二提堂時會有人搞事，製造社會不安，因為他對司法系統充滿信心。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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