【全國新聞】特朗普到曼克頓刑事法院提堂 否認全部控罪

前總統特朗普週二在曼克頓刑事法院提堂,他被控34項偽造商業紀錄的重罪,他否認全部控罪。

特朗普週二下午在曼克頓法院提堂,過程雖然簡短,但影響深遠,因為他是美國歷史上第一位前任總統被刑事起訴。

16頁的大陪審團起訴書也被解封,特朗普正式被控34項偽造商業紀錄的重罪,主要是涉及特朗普在2016年投票日前幾日,涉嫌透過私人律師,向成年人電影女星Stormy Daniels支付掩口費,叫Stormy不要爆她與特朗普之間多年來的桃色往事,以免影響特朗普的選情,此舉涉嫌違反競選財務法。

特朗普出入法庭時面無表情、不作聲,他在庭上否認所有控罪,法官曾經警告特朗普小心講說話,以免引起社會不安。

檢控官表示,特朗普涉嫌支付多筆掩口費給兩名女子,她們都聲稱在多年前與特朗普有桃色關係。

曼克頓地檢官Alvin Bragg表示,當局翻查過無數證據,包括電郵、手機紀錄和聆訊多個證人之後,得出結論是,特朗普涉嫌偽造商業紀錄文件,企圖掩飾其他刑事罪行。

曼克頓地檢官Alvin Bragg說:「控罪就是偽造商業紀錄,控罪指隱藏了刑事行為,其中一項涉及紐約州的選舉法例。」

曼克頓地檢官指出,不僅純粹是支付掩口費的問題,還涉及偽造商業紀錄文件的嚴重罪行。

Bragg說:「不僅是一筆掩口費,而是涉及34項偽造商業紀錄文件,來隱藏刑事罪行。」

根據紐約法例,偽造商業紀錄通常屬於輕罪,但檢控官提升至重罪,因為當中涉及的行為是故意隱藏其他罪行。

美聯社的分析指,案情所指控的罪行是特朗普與團隊設立一個計劃,平息兩個傳言,一個有關特朗普婚外的桃色關係,另一個傳言就指特朗普有私生子,他涉嫌支付掩口費給Stormy Daniels,花花公子模特兒Karen McDougal,以及Trump Tower大樓一個守門人,而所謂的「保存虛假記錄」,就旨在影響2016年總統選舉。

法官將案件押後到年底再提訊,但特朗普不必再次出庭,而控方就要求明年1月開始庭審,而辯方就要求審訊推遲多幾個月,時間上更靠近總統競選造勢活動的開始。

這宗案件已經被認為是總統選舉的政治角力一場好戲,特朗普聲稱是政治迫害,共和黨陣營都有同感,他的團隊透露,幾日來已經有至少700萬元的支持者捐款。

